Enerflex Ltd. est un fournisseur mondial de solutions d'infrastructure énergétique et de transition énergétique. Elle propose des solutions pour le traitement du gaz naturel, la compression, la production d'électricité, la réfrigération, la cryogénie et la production d'eau. Les segments de la société comprennent l'Amérique du Nord (NAM), l'Amérique latine (LATAM) et l'hémisphère oriental. Le segment NAM comprend les activités au Canada et aux États-Unis d'Amérique. Le segment LATAM comprend les opérations en Argentine, en Bolivie, au Brésil, en Colombie, en Équateur, au Mexique et au Pérou. Le segment de l'hémisphère oriental comprend les opérations au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et en Asie-Pacifique. La gamme de produits d'infrastructure énergétique de la société comprend des solutions d'infrastructure sous contrat pour le traitement du gaz naturel, la compression, l'eau produite et l'équipement d'énergie électrique. Sa ligne de produits de services après-vente fournit des services mécaniques après-vente, la distribution de pièces, des solutions d'exploitation et de maintenance, l'optimisation de l'équipement et des programmes de maintenance.