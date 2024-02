Energy Transfer LP possède et exploite un portefeuille diversifié d'actifs énergétiques aux États-Unis, avec environ 125 000 miles de pipelines et d'infrastructures énergétiques associées. Le réseau de la société s'étend sur 41 États et possède des actifs dans tous les principaux bassins de production des États-Unis. Les secteurs d'activité de la société comprennent le transport et le stockage à l'intérieur des États, le transport et le stockage entre États, les activités intermédiaires, le transport et les services de LGN et de produits raffinés, le transport et les services de pétrole brut, l'investissement dans Sunoco LP, l'investissement dans USA Compression Partners, LP (USAC), et tous les autres secteurs d'activité. Les activités principales de la société comprennent des actifs complémentaires de transport et de stockage de gaz naturel en milieu de chaîne, à l'intérieur et à l'extérieur de l'État ; des actifs de transport et de terminaux de pétrole brut, de liquides de gaz naturel (LGN) et de produits raffinés, ainsi que le fractionnement des LGN. La société possède également Lake Charles LNG Company.