ENGIE : A proximité d'une zone de soutien 27/10/2020 | 08:49 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 10.8€ | Objectif : 12€ | Stop : 9.99€ | Seuil d'invalidation : 11.6€ | Potentiel : 11.11% ENGIE oscille horizontalement depuis plusieurs semaines. Le retour des cours à proximité de cette zone de fluctuation peut être considéré comme une opportunité.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 10.8 € pour viser les 12 €. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 10.83 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Avec un PER à 11.81 pour l'exercice en cours et 10.46 pour l'exercice 2021, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ENGIE -22.85% 31 683 NATIONAL GRID PLC 0.14% 43 330 SEMPRA ENERGY -13.31% 37 986 E.ON SE -0.59% 29 173 RWE AG 20.99% 26 443 PPL CORPORATION -19.40% 22 233 AMEREN 9.45% 20 770 CMS ENERGY CORPORATION 5.27% 18 937 AVANGRID, INC. -1.99% 15 494 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS .. -33.00% 12 078 CENTERPOINT ENERGY, INC. -18.85% 12 057

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2020 55 408 M 65 562 M - Résultat net 2020 2 156 M 2 551 M - Dette nette 2020 26 491 M 31 345 M - PER 2020 11,2x Rendement 2020 4,99% Capitalisation 26 810 M 31 683 M - VE / CA 2020 0,96x VE / CA 2021 0,88x Nbr Employés 171 000 Flottant 72,2% Prochain événement sur ENGIE 05/11/20 Q3 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 13,98 € Dernier Cours de Cloture 11,11 € Ecart / Objectif Haut 53,0% Ecart / Objectif Moyen 25,8% Ecart / Objectif Bas -22,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Claire Waysand Chief Executive Officer Jean-Pierre Clamadieu Chairman Paulo Jorge Tavares Almirante Group Chief Operating Officer & Executive VP Judith Hartmann CFO, Executive VP-United Kingdom & Ireland Yves Le Gélard Chief Information & Digital Officer