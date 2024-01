Plusieurs promoteurs d'éoliennes en mer devraient soumissionner à la quatrième vente aux enchères d'éoliennes en mer de l'État de New York avant la date limite de jeudi, y compris des unités des sociétés énergétiques européennes Orsted, Equinor et BP.

Le développement de l'industrie américaine de l'éolien en mer a subi un coup dur l'année dernière, lorsque des entreprises travaillant dans plusieurs États ont déclaré qu'elles ne pouvaient plus mener à bien leurs projets de manière rentable en raison de la flambée des coûts de construction, de la hausse des taux d'intérêt et des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement. Les problèmes ont également touché l'industrie éolienne dans d'autres pays.

Le développement de ce secteur est essentiel pour atteindre les objectifs fixés par le président américain Joe Biden et les États américains en matière d'énergie propre. Pour éviter que les projets ne tombent à l'eau, les gouvernements de certains États, dont celui de New York, ont accepté de permettre aux promoteurs de relancer leurs projets à des niveaux plus élevés.

Orsted, Equinor et BP ont déjà conclu des contrats de vente d'électricité à New York à partir de parcs éoliens en mer, mais on s'attend à ce qu'ils abandonnent au moins une partie de ces anciens contrats en faveur de nouveaux accords à des prix d'électricité plus élevés.

Les trois entreprises ont déprécié leurs projets d'éoliennes offshore en cours de développement aux États-Unis pour un montant total d'environ 5 milliards de dollars, car leurs contrats ne couvraient pas leurs coûts.

En novembre 2023, l'État de New York a lancé l'appel d'offres accéléré actuel, qui permettra aux entreprises de résilier leurs anciens contrats et de proposer à nouveau des projets à des prix plus élevés. Les promoteurs ont jusqu'à jeudi pour proposer leurs projets dans le cadre du dernier appel d'offres.

"Le résultat de la vente aux enchères de New York sera un indicateur fort de la mise à jour et de l'augmentation des coûts du marché pour l'éolien offshore - et de la volonté relative (ou du manque de volonté) des États de payer une prime notable pour l'énergie éolienne offshore", a déclaré à Reuters Eli Rubin, analyste principal de l'énergie à la société de conseil en énergie EBW Analytics Group.

L'État de New York pourrait désigner les soumissionnaires vendredi et devrait annoncer les gagnants de l'appel d'offres en février.

SOUMISSIONNAIRES POSSIBLES À NEW YORK

Au début du mois, une coentreprise Equinor/BP a annulé un accord de vente d'électricité à New York provenant de son projet de parc éolien offshore Empire Wind 2, d'une capacité de 1 260 mégawatts (MW).

D'autres projets ayant déjà des contrats avec l'État de New York pourraient être annulés au profit de nouveaux contrats plus onéreux, notamment Sunrise Wind (924 MW) d'Orsted/Eversource, Empire Wind 1 (816 MW) et Beacon Wind (1 230 MW) d'Equinor/BP.

Orsted a déclaré mercredi qu'il acquerrait les 50 % de Sunrise détenus par Eversource et qu'il prévoyait d'achever le projet en 2026 s'il était retenu dans le cadre du quatrième appel d'offres à venir dans l'État de New York.

Un mégawatt d'énergie éolienne en mer peut alimenter environ 500 foyers américains.

En outre, il existe plusieurs autres projets qui n'ont pas encore fait l'objet d'un contrat et que les entreprises pourraient soumettre à l'appel d'offres de l'État de New York. Il s'agit notamment de propositions émanant d'unités des entreprises énergétiques européennes Orsted, Électricité de France (EDF), Shell, Equinor, BP, EDP Energias de Portugal (EDP Renovaveis), ENGIE, RWE, National Grid et Avangrid (Iberdrola).

La plupart de ces entreprises travaillent avec d'autres sociétés pour développer des projets.

Le premier parc éolien en mer de l'État de New York, South Fork (132 MW) d'Orsted/Eversource, a commencé à produire de l'électricité en décembre. Selon les analystes de la banque Mizuho, le parc devrait entrer en service d'ici la fin du mois de janvier ou le début du mois de février. (Reportage de Scott DiSavino, édition de Marguerita Choy)