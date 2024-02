Entegris, Inc. est un fournisseur de matériaux avancés et de solutions de traitement pour l'industrie des semi-conducteurs et d'autres technologies. La société opère à travers quatre segments : Microcontamination Control (MC), Specialty Chemicals and Engineered Materials (SCEM), Advanced Materials Handling (AMH) et Advanced Planarization Solutions (APS). Le segment MC offre des solutions pour filtrer et purifier les produits chimiques liquides et gazeux critiques. Son segment SCEM fournit des produits chimiques, des gaz et des matériaux de haute performance, ainsi que des systèmes de livraison de matériaux pour soutenir les processus de fabrication de semi-conducteurs et d'autres processus de fabrication avancés. Son segment APS fournit des solutions de planarisation chimico-mécanique et des matériaux avancés. Son segment AMH développe des solutions pour surveiller, protéger, transporter et distribuer des produits chimiques liquides critiques, des plaquettes et d'autres substrats.