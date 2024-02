EPAM Systems, Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de solutions numériques avancées à destination des entreprises et des organisations. Le groupe propose des prestations d'ingénierie logicielle, de développement et de gestion de plateformes numériques, de maintenance et d'optimisation d'infrastructures informatiques, de conseil aux entreprises, etc. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit : - voyage, transport et vente au détail (22,6%) ; - services financiers (21,3%) ; - services d'information et médias (16,8%) ; - logiciels et technologies (16,5%) ; - sciences de la vie et santé (10,5%) ; - autres (12,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (57,2%), Royaume Uni (12,8%), Suisse (6,7%), Pays Bas (4,5%), Allemagne (3,3%), Canada (2,4%), Russie (1,4%), et autres (11,7%).

Secteur Services et conseils en informatique