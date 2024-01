Equinox Gold Corp est une société minière canadienne qui possède sept mines d'or en exploitation. La société est engagée dans l'exploitation, l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières, avec un accent particulier sur l'or. Ses mines en exploitation comprennent la mine d'or Aurizona, la mine d'or Fazenda, la mine d'or Santa Luz, la mine d'or RDM, la mine d'or Los Filos, la mine d'or Castle Mountain et la mine d'or Mesquite. Ses projets comprennent le projet Greenstone, l'expansion de Los Filos, l'expansion d'Aurizona et l'expansion de Castle Mountain. La mine d'or d'Aurizona est une mine d'or à ciel ouvert située dans le nord-est du Brésil, près de la ville de Godofredo Viana, dans l'État de Maranhao. La mine d'or de Fazenda est située dans le district minier de Maria Preta, dans l'État de Bahia, au Brésil. La mine d'or de Santa Luz est située dans le district minier de Maria Preta, dans l'État de Bahia. La mine d'or RDM est située dans l'État de Minas Gerais, au Brésil, à environ 560 km au nord de Belo Horizonte, la capitale de l'État. Le complexe minier de Los Filos est situé dans l'État de Guerrero, au Mexique.

Secteur Or