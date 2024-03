Ero Copper Corp est une société canadienne d'exploitation minière de métaux, qui est un producteur de cuivre propre ayant des activités au Brésil. Le principal actif de la société est une participation de 99,6 % dans la société minière brésilienne de cuivre, Mineracao Caraiba S.A. (MCSA), propriétaire à 100 % des opérations de Caraiba, qui comprennent les opérations situées dans la vallée de Curaca, dans l'État de Bahia, au Brésil. Les opérations de la société comprennent les opérations de Caraiba, le projet Tucuma et les opérations de Xavantina. Les opérations de Caraiba sont situées dans le nord-est de l'État de Bahia, au Brésil, à environ 385 kilomètres au nord-nord-ouest de la capitale Salvador. La société possède une mine à ciel ouvert et le projet de développement Boa Esperana (projet Tucuma), un projet de cuivre de type IOCG situé à Para, au Brésil. La société détient également 97,6 % de NX Gold S.A. (NX Gold), qui possède les opérations Xavantina, une mine d'or et d'argent en exploitation située dans le Mato Grosso, au Brésil, à environ 670 km à l'est de la capitale, Cuiaba.

Secteur Exploitations minières et métallurgie