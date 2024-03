ESS Tech, Inc. est une société de stockage d'énergie de longue durée spécialisée dans la technologie des batteries à flux de fer. La société conçoit et produit des batteries de longue durée en utilisant des matériaux terrestres. Ses batteries offrent de la flexibilité aux opérateurs de réseaux et une assurance énergétique aux clients commerciaux et industriels. Sa technologie permet de fournir de l'énergie, de la durée et de la durée de vie dans une seule plateforme de batterie qui se compare favorablement aux batteries lithium-ion. Grâce à sa technologie de batterie à flux de fer, la société développe deux produits, Energy Warehouse et Energy Center. L'entrepôt énergétique offre un stockage d'énergie allant de 50 kilowatts (kW) à 90 kW et des durées de quatre à douze heures. Les Energy Warehouses sont déployés dans des conteneurs d'expédition, ce qui permet d'obtenir un système clé en main qui peut être installé facilement sur le site d'un client. Energy Center offre une gamme de configurations personnalisables et est installé pour répondre aux besoins des clients en matière de puissance, d'énergie et de durée. Ses batteries sont ininflammables et non toxiques.

Secteur Equipements et composants électriques