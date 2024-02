Evaxion Biotech A/S est une société de biotechnologie au stade clinique basée au Danemark, qui se spécialise dans le développement d'immunothérapies basées sur l'IA pour améliorer la vie des patients atteints de cancer et de maladies infectieuses. La société décode le système immunitaire humain afin de découvrir et de développer des immunothérapies pour traiter le cancer et les maladies infectieuses. Basée sur la technologie de base de l'immunologie par IA, Evaxion développe un pipeline de produits candidats. En outre, Evaxion développe un portefeuille de vaccins pour prévenir les infections bactériennes et virales.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale