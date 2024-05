Everbridge, Inc. est une société mondiale de logiciels. L'entreprise s'appuie sur une technologie d'automatisation intelligente pour permettre à ses clients d'anticiper, d'atténuer, de réagir et de se remettre d'événements critiques afin d'assurer la sécurité des personnes et le bon fonctionnement des organisations. Sa plateforme SaaS (Software as a Service) permet à ses clients de gérer et d'atténuer les événements critiques. Ses applications d'entreprise, telles que Mass Notification, Safety Connection, IT Alerting, Risk Intelligence, Public Warning, Community Engagement, Crisis Management, CareConverge, Control Center, Travel Protector, SnapComms et E911, automatisent de nombreux processus de gestion des événements critiques (CEM). Ses solutions permettent aux organisations d'automatiser et de diffuser des messages intelligents et contextuels à des centaines de millions de destinataires, et de recevoir des vérifications de la part de ces derniers, par le biais de multiples modalités de communication. L'entreprise est présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Norvège, en Chine, aux Pays-Bas, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en France, en Inde et dans d'autres pays.

Secteur Logiciels