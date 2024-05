Evolent Health, Inc. est une société de soins de santé qui relie les soins aux personnes souffrant de maladies complexes telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les diagnostics musculo-squelettiques. La société propose trois solutions principales : des services de gestion des soins spécialisés, la gestion du coût total des soins et des services administratifs. Elle propose une gestion complète de la qualité pour les patients en oncologie et en cardiologie, depuis le diagnostic jusqu'aux services de planification préalable des soins, ainsi que l'identification de la qualité et du coût le plus bas des soins pour les chirurgies orthopédiques ambulatoires. Sa solution de gestion du coût total des soins permet aux prestataires de gérer les populations dont ils peuvent être responsables dans le cadre de contrats basés sur la valeur avec les payeurs ou de contrats d'organisations de soins responsables (ACO) avec les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Sa solution de services administratifs comprend une plateforme intégrée de soins basés sur la valeur conçue pour aider les clients à gérer et administrer la santé des patients de manière rentable.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés