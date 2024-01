Expolanka Holdings PLC est un conglomérat diversifié basé au Sri Lanka. Elle est spécialisée dans la logistique, les loisirs et les investissements. Elle gère un portefeuille de participations qui consiste en une série d'opérations commerciales diverses et fournit divers services fonctionnels à ses entreprises. Le secteur de la logistique se compose principalement de son activité de transport de marchandises, représentée par la marque EFL. Il fournit du fret aérien, du fret maritime et d'autres services logistiques contractuels, tels que des services d'entreposage et de transport. Le secteur comprend également une opération de GSA représentant les principales compagnies aériennes stratégiques. Le secteur des loisirs comprend principalement l'activité de voyages d'affaires, qui fournit des billets d'avion, des réservations d'hôtel, des services de loisirs, des opérations de réception et des services de gestion d'événements. Le secteur des investissements comprend l'exportation de produits de base (noix de coco desséchée, une sélection de fruits et légumes), des opérations de transformation à valeur ajoutée et des services de technologie de l'information (TI).

Secteur Frêt aérien et logistique