Fancamp Exploration Ltd. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société possède un portefeuille de titres miniers d'environ 147 000 hectares situés en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick, au Canada, qui comprend du cuivre, de l'or, du zinc, du titane, du chrome, des métaux stratégiques à base de terres rares et d'autres métaux. Ses projets portent sur les métaux précieux, les métaux stratégiques et les métaux de base. Ses projets de métaux précieux comprennent les propriétés Stoke, Boisbuisson et Sainte-Marguerite (Gaspé). La propriété Stoke est située dans les Appalaches québécoises. Le projet Boisbuisson est situé dans la zone Humber, dans le nord de la péninsule gaspésienne. La propriété Sainte-Marguerite (Gaspé) présente une tendance linéaire d'occurrences de veines aurifères sur plus de 10 km de long. Ses projets de métaux stratégiques comprennent le projet Lac Baude, qui est situé à environ 70 kilomètres (km) au nord-ouest de Shawinigan, dans la sous-province de Grenville. Ses projets de métaux de base comprennent les projets Clinton et Harvey Hill.

Secteur Exploitations minières et métallurgie