Faurecia : renouvelle son mécénat auprès du Collège de France

UNE CONFIANCE RENOUVELÉE EN TEMPS DE PANDÉMIE

Convaincu du rôle essentiel de la recherche dans toute sa diversité et de sa diffusion pour inventer le monde de demain, en particulier dans un contexte de crise sanitaire, Faurecia a souhaité renouveler son engagement en faveur de la Fondation du Collège de France et de ses missions de soutien aux activités du Collège de France. D'un montant global de 1,5 million d'euros, ce mécénat, couplé à d'autres fonds récoltés par la Fondation, contribuera notamment à l'installation de nouveaux Professeurs et à la diffusion au plus grand nombre de l'information scientifique. Au cœur des valeurs du Collège de France depuis sa fondation en 1530, la diffusion des savoirs occupe aujourd'hui une place toute particulière face à la multiplication des fake news et constitue le fer de lance de l'institution qui, malgré le confinement, maintient ses missions d'enseignements grâce à son Campus numérique où plus de 10 000 heures de cours sont disponibles gratuitement. Le Professeur Marc Fontecave, président de la Fondation du Collège de France, salue la confiance renouvelée et l'engagement de Faurecia aux côtés du Collège de France et de ses Professeurs pour mener une recherche fondamentale de haut niveau dans notre pays et favoriser sa diffusion à tous. Le mécénat Faurecia est exemplaire, il donne les moyens d'accélérer le développement de projets issus d'une recherche libre et innovante telle qu'elle est conduite depuis 1530 par les Professeurs de l'institution. Il ajoute également que la Fondation, grâce aux mécénats des entreprises, aux dons de particuliers et au legs, a depuis sa création en 2008 attribué plus de 19 millions d'euros à des programmes de recherche, permettant le recrutement de plus de 90 jeunes chercheurs, le financement d'équipements de recherche de haute technologie ou encore le soutien de chantiers de fouille.

LE GROUPE FAURECIA

Avec 248 sites industriels, 37 centres de R&D et 115 000 employés dans 37 pays, Faurecia est l'un des principaux équipementiers automobiles mondiaux. Sa mission est de développer des technologies pour la Mobilité Durable et de créer des expériences personnalisées pour le Cockpit du Futur. En parallèle, le groupe offre des solutions pour répondre aux défis des générations futures, dans la lignée de ses convictions. Faurecia est au centre d'un écosystème d'innovation ouvert qui rassemble des acteurs de la recherche, de l'industrie automobile et des technologies. Les universités et les institutions scientifiques jouent un rôle clé dans la proposition de nouvelles technologies mais aussi la génération d'informations permettant d'approfondir et d'accélérer l'intégration de nouvelles technologies et l'amélioration des solutions. Enfin, ce type de partenariat développe l'expertise interne de Faurecia, grâce aux formations régulières, aux échanges techniques et au recrutement de chercheurs spécialistes qui mettent à profit leurs connaissances et leurs compétences. LA

FONDATION DU COLLÈGE DE FRANCE

Reconnue d'utilité publique, la Fondation du Collège de France s'engage depuis 2008 aux côtés du Collège de France pour une recherche libre et ambitieuse et des savoirs enseignés à tous. En sollicitant entreprises et particuliers, elle a pour vocation de soutenir la recherche scientifique et d'accompagner le Collège de France dans sa mission de diffusion des connaissances auprès du plus grand nombre.

LE COLLÈGE DE FRANCE

Institution fondée au XVIe siècle, unique en France et sans équivalent à l'étranger, le Collège de France est à la fois un centre de recherche fondamentale pluridisciplinaire et de très haut niveau, engagé dans les grands enjeux scientifiques et sociétaux de notre temps, et un lieu d'enseignement gratuit et ouvert à tous ceux qui ont soif de connaissance.