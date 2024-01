Field Solutions Holdings Limited est une entreprise de télécommunications et de technologie basée en Australie. La société est engagée dans le développement et la fourniture de produits et de services de communication dans les zones rurales, régionales et isolées d'Australie. Elle propose diverses solutions destinées aux entreprises, aux administrations, aux particuliers et aux clients interentreprises. Elle construit des plateformes intelligentes d'automatisation et d'orchestration pour son propre réseau et le NBN. Ses solutions commerciales comprennent le réseau d'accès régional (RAN), le service satellite pour les entreprises et le service de gros. La société conçoit des solutions pour les gouvernements, notamment Field Rural Fabric et Rural Reach. Ses solutions pour les résidents comprennent le NBN Home Internet, Rural Reach et l'Alternative Voice Services Trial (AVST). Les solutions interentreprises (B2B) de la société comprennent les réseaux d'accès régionaux, le NBN et le transit IP. Ses secteurs d'activité comprennent l'exploitation minière et les ressources, l'agro-industrie, le gouvernement et les secteurs d'urgence.

Secteur Services de télécommunications sans fil