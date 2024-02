Filatex India Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication et le commerce de fils synthétiques et de textiles. La société fabrique des fils multifilament en polyester et en polypropylène, ainsi que des copeaux de polyester. Elle fabrique une variété de fils synthétiques, notamment des fils de polyester partiellement orientés (POY), des fils de filaments de polyester, des fils entièrement étirés (FDY), des fils texturés étirés (DTY), des fils texturés à l'air (ATY), des fils de polypropylène (PPY) et des tissus étroits (NWF). La société fournit également des produits spécialisés, notamment le filigrane, l'océan, le fil potelé, le cotslon, le soie FIL et le Flexi FIL. Sa gamme de POY comprend des fils semi-émoussés, des fils noirs teints au dope, des fils brillants, des fils FDY brillants et des fils FDY colorés. Elle propose à ses clients des fils texturés dans toutes les permutations et combinaisons, y compris des fils sertis, entremêlés, ondulés et entrelacés en finition semi-mate.

Secteur Textiles et Cuirs