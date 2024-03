Finance of America Companies Inc. propose une plateforme de prêts à la consommation spécialisée qui permet aux clients d'accéder à une gamme de solutions flexibles, y compris des prêts hypothécaires inversés et des prêts pour l'amélioration de l'habitat. Les segments de la société comprennent Retirement Solutions, Portfolio Management, et Corporate and Other. Le secteur Retirement Solutions aide les propriétaires âgés à atteindre leurs objectifs financiers à la retraite. Ce secteur comprend toutes les activités de montage de prêts de la société, y compris les prêts hypothécaires inversés et les prêts pour l'amélioration de l'habitat. Il crée ou acquiert des prêts hypothécaires inversés par l'intermédiaire de sa filiale opérationnelle Finance of America Reverse LLC (FAR). En outre, le segment octroie des prêts pour l'amélioration de l'habitat par l'intermédiaire de sa filiale Finance of America Mortgage LLC (FAM). Son segment Portfolio Management fournit des services de développement de produits, de titrisation de prêts, de vente de prêts, de gestion des risques, de supervision des services et de gestion d'actifs à l'entreprise et à des fonds tiers.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds