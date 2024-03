FireFly Metals Ltd, anciennement Auteco Minerals Ltd, est une société spécialisée dans le cuivre et l'or qui se concentre sur l'avancement du projet de cuivre et d'or à haute teneur de Green Bay, à Terre-Neuve, au Canada. Son projet Green Bay Copper-Gold contient une ressource minérale. Elle a entamé un programme de forage au diamant de 40 000 mètres. Le projet se compose de plusieurs actifs, dont le plus important est la mine souterraine Ming. Le projet Green Bay est situé sur la péninsule de Baie Verte, dans le nord-ouest de Terre-Neuve, au Canada. La société détient une participation de 70 % dans le projet Pickle Crow à haute teneur, dans la sous-province d'Uchi, de classe mondiale, en Ontario (Canada). Le gisement Pickle Crow est situé dans la juridiction minière de niveau 1 de l'Ontario, au Canada. Les concessions de vanadium de Limestone Well sont situées au nord du gisement de titane et de vanadium de Barrambie, propriété de Neometalis, à environ 90 km au sud-est de Meekatharra.

Secteur Sociétés minières intégrées