First BanCorp est une société holding financière. Au 31 décembre 2016, elle contrôlait deux filiales : FirstBank Puerto Rico (la Banque ou FirstBank) et FirstBank Insurance Agency, Inc. (FirstBank Insurance Agency). Elle exerce ses activités dans six segments : Commercial and Corporate Banking, qui comprend les prêts et autres services ; Consumer (Retail) Banking, qui comprend les prêts à la consommation et les activités de dépôt ; Mortgage Banking, qui comprend le montage, la vente et le service d'une gamme de produits de prêts hypothécaires résidentiels et les activités de couverture associées ; Trésorerie et investissements, qui comprend les fonctions de gestion de la trésorerie et des investissements ; Opérations aux États-Unis, qui comprend toutes les activités bancaires menées par FirstBank sur le continent américain, et Opérations dans les îles Vierges, qui comprend les activités bancaires menées par FirstBank dans les îles Vierges américaines et britanniques, y compris les services bancaires de détail et commerciaux.

Secteur Banques