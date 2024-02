First Solar, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de modules solaires photovoltaïques. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de modules photovoltaïques (92,7%) ; - vente de systèmes photovoltaïques (5,9%) ; - autres (1,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (83,7%), Chili (6,6%), France (2,6%), Japon (1,8%), Inde (1,4%) et autres (3,9%).

