FLEXIUM INTERCONNECT INC est une société basée à Taïwan dont l'activité principale est la conception, le développement, la fabrication et la vente de circuits imprimés flexibles (FPC). La société est également impliquée dans l'assemblage des modules. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les produits de télécommunication, les ordinateurs et les produits périphériques, les produits industriels,...