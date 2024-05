Floor & Decor Holdings, Inc. est un détaillant spécialisé multicanal et un distributeur de revêtements de sol commerciaux. Elle vend principalement des revêtements de sol durs et des accessoires connexes, ainsi que des surfaces commerciales. La société exploite 221 magasins-entrepôts et cinq studios de design dans 36 États. La société propose un assortiment de revêtements de sol durs en stock, notamment du carrelage, du bois, du stratifié, du vinyle et de la pierre naturelle, ainsi que des accessoires décoratifs, du carrelage mural, des matériaux d'installation et des catégories adjacentes. La société propose ses produits à divers clients, notamment aux installateurs professionnels et aux entreprises commerciales (Pro), ainsi qu'aux particuliers, qui se composent de clients bricoleurs (DIY) et de clients qui achètent eux-mêmes les produits en vue d'une installation professionnelle (BIY). Ses magasins-entrepôts, dont la superficie moyenne est d'environ 78 000 pieds carrés. La filiale de la société est Floor and Decor Outlets of America, Inc.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage