Focusrite plc est une société de technologie audio basée au Royaume-Uni, qui développe et commercialise des solutions matérielles et logicielles. La société opère sous 11 marques, dont Focusrite, Focusrite Pro, Martin Audio, Optimal Audio, ADAM Audio, Sequential, Linea Research, Oberheim, Novation, Ampify Music et Sonnox. Elle dispose d'une clientèle mondiale et d'un réseau de distribution couvrant environ 160 territoires. La société opère à travers cinq segments : Focusrite, Novation, ADAM Audio, Martin Audio et Sequential. Focusrite vend des produits Focusrite et Focusrite Pro. Novation vend des produits de marque Novation ou Ampify. ADAM Audio vend des produits de la marque ADAM Audio. Martin Audio vend des produits de marque Martin Audio, Optimal Audio et Linea Research. Sequential vend des produits de la marque Sequential. Les filiales de la société comprennent Focusrite Audio Engineering Limited, Focusrite Group US et d'autres.

Secteur Téléphones et appareils portatifs