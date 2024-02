FOSUN TOURISM GROUP est une société basée en Chine qui se concentre sur le tourisme de loisirs et de vacances. La société est principalement engagée dans l'exploitation de stations balnéaires par l'intermédiaire du Club Med et du Club Med Joyview. La société est également engagée dans le développement, l'exploitation et la gestion de destinations touristiques telles que Atlantis à Sanya, ainsi que la gestion de destinations tierces. En outre, la société offre des services et des solutions basées sur des scénarios de vacances.