freenet AG est une société basée en Allemagne, qui est un fournisseur de télécommunications indépendant du réseau. Les principales activités de l'entreprise sont les télécommunications, la télévision, l'Internet et les appareils mobiles, ainsi que tous les services, applications et équipements associés aux appareils mobiles ou qui peuvent être contrôlés ou utilisés via un appareil intelligent. Elle propose diverses activités telles que l'emballage, la distribution multicanal et la gestion de la clientèle. Elle se concentre sur les relations directes avec les clients ainsi que sur les canaux de vente gérés directement, qui comprennent environ 520 boutiques freenet et 40 magasins GRAVIS, ainsi que des plateformes de marketing en ligne. Elle détient également des droits de commercialisation exclusifs pour les services de communication mobile sur les réseaux Telekom et Vodafone dans plus de 400 magasins d'électronique.

Secteur Services intégrés de télécommunications