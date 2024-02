FSN E-Commerce Ventures Limited est une société de plateforme technologique pour les consommateurs. Elle fabrique, vend et distribue des produits de beauté, de bien-être, de fitness, de soins personnels, de santé, de soins de la peau et de soins capillaires. Elle fabrique, vend et distribue ses produits sur des plateformes en ligne ou des sites web, tels que le commerce électronique, le commerce mobile, l'internet, l'intranet, ainsi que par l'intermédiaire de magasins physiques, d'étals, de commerces généraux et modernes, entre autres. Son portefeuille de produits de style de vie comprend des produits de beauté, de soins personnels et de mode. Ses activités verticales comprennent Nykaa, Nykaa Fashion et Nykaa Others. Nykaa comprend des produits de beauté et de soins personnels. Nykaa Fashion comprend les vêtements et les accessoires. Nykaa Others comprend le commerce électronique interentreprises (e-B2B), Nykaa Man et d'autres secteurs de croissance. Ses canaux en ligne comprennent des applications mobiles, des sites web et des sites mobiles. Ses marques comprennent Nykaa Cosmetics, Nykaa Naturals, Kay Beauty, Twenty Dresses, RSVP, entre autres.

