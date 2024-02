FTI Consulting, Inc. est une société de conseil aux entreprises. Ses secteurs d'activité comprennent le financement des entreprises et la restructuration, le conseil en matière d'expertise judiciaire et de litiges, le conseil économique, la technologie et la communication stratégique. Le segment Corporate Finance & Restructuring se concentre sur les besoins stratégiques, opérationnels, financiers, transactionnels et en capital de ses clients. Le segment Forensic and Litigation Consulting fournit aux cabinets d'avocats, aux entreprises, aux entités gouvernementales et aux sociétés de capital-investissement une gamme de services pluridisciplinaires et indépendants en matière de risques, d'enquêtes et de litiges. Le secteur du conseil économique fournit aux cabinets d'avocats, aux entreprises et aux entités gouvernementales des analyses de questions économiques à utiliser dans le cadre d'arbitrages internationaux et de procédures juridiques et réglementaires. Le segment Technologie fournit des solutions en matière de gouvernance de l'information, de protection de la vie privée et de sécurité, ainsi que des solutions pour les opérations juridiques des entreprises. Le secteur de la communication stratégique s'occupe de la réputation des entreprises, de la communication financière et des affaires publiques.