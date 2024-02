Fugro N.V. est le leader mondial en matière de données géographiques, recueillant et analysant des informations complètes sur la Terre et les structures qui la composent. Adoptant une approche intégrée qui intègre l'acquisition et l'analyse des données géographiques et des conseils connexes, Fugro N.V. propose des solutions. Grâce à leur expertise en matière de caractérisation des sites et d'intégrité des actifs, les clients sont soutenus dans la conception, la construction et l'exploitation sécurisée, durable et efficace de leurs actifs sur l'ensemble du cycle de vie. Fugro N.V. sert des clients dans le monde entier, principalement dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, à la fois dans les environnements marins et terrestres. Les principaux segments de clientèle de Fugro N.V. sont le pétrole et le gaz (37% du CA), les énergies renouvelables (29,5%), les infrastructures (29,4%), et l'eau (4,1%).