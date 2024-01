14 plus hauts historiques en Europe aujourd'hui, et un plus bas parmi les moyennes et grosses capitalisations. On parle aussi luxe, avec deux camps qui ont l'air de se confirmer, et communication financière optimisée avec Pharnext.

JDE Peet's boit la tasse, Publicis et Safran brillent

Compte tenu de la pente ascendante des marchés boursiers, rares sont les valeurs qui peuvent se targuer de toucher un plus bas historique. Le néerlandais JDE Peet's est dans ce cas. C'est même le seul, du coup on se permet de tirer sur l'ambulance. En revanche, ses compatriotes Wolters Kluwer et Fugro sont plutôt dans le camp des plus hauts historiques. Les Français apprécieront les belles performances de Publicis (encore une publication de qualité), de Safran et de Spie. Voici la liste de 15 sociétés capitalisant au moins 1 Md€ qui ont touché des extrêmes aujourd'hui, 1 plus bas historique et 14 plus hauts donc :

Pharnext, ou l'art de transformer une procédure d'alerte en "discussion avec ses actionnaires sur la situation et les perspectives de la Société"

Après le temps des promesses, le management de Pharnext doit s'expliquer. Les commissaires au comptes ont enclenché la procédure d'alerte de type 2 à cause des incertitudes sur la continuité d'exploitation. Manifestement, la machine à dilution est cassée. Pharnext "souhaite engager une discussion avec ses actionnaires sur la situation et les perspectives de la Société" et les convoque en assemblée générale. En réalité, les commissaires aux comptes ont déroulé la procédure de l'article L234-2 du code de commerce et la convocation en assemblée générale est obligatoire pour présenter le rapport spécial légal quand la continuité d'exploitation d'une société est menacée et que les réponses apportées n'ont pas été suffisamment probantes. Rendez-vous donc le 15 février en première convocation et à une date ultérieure faute de quorum.

Luxe, une salle, deux ambiances

Que nous réserve la publication de LVMH ? La réponse attendra ce soir, mais le marché aurait plutôt tendance à classer le groupe dans la catégorie des gagnants. Car une faille est en train de se créer entre les acteurs du luxe qui gèrent plutôt bien le coup de frein sectoriel et ceux qui lâchent prise. La saison des résultats a bien commencé avec Brunello Cucinelli, avant que Burberry ne plonge la spécialité dans le doute. Puis Compagnie Financière Richemont redopé le moral des troupes avec de très bons chiffres. "De nombreux investisseurs peuvent se demander ce qui se passe dans le secteur", reconnaît Zuzanna Pusz, chez UBS. D'autant que Tod's a aussi rassuré le marché ce matin.

L'analyste d'UBS pense globalement que la faiblesse du consommateur "aspirationnel" (une façon élégante de définir quelqu'un qui n'est pas censé avoir le budget nécessaire) est une caractéristique de la fin 2023, alors que le consommateur haut de gamme a moins souffert. Voilà pourquoi Brunello Cucinelli et Richemont s'en sont bien tirés. C'est de bon augure pour Hermès, selon Pusz. Autre élément, la joaillerie a de nouveau le vent en poupe, alors que la maroquinerie raflait tout sur la dernière décennie. Enfin, il ne faut pas négliger l'effet pyschologique : la publication de Richemont a probablement placé la barre un peu plus haut que prévu sur LVMH et Hermès, tandis que celle de Burberry a sans doute eu l'effet inverse sur les acteurs moins performants comme Kering, Salvatore Ferragamo et Swatch (dont le cours a toutefois flanché après des perspectives peu enthousiasmantes).

BofA voit l'Europe dans le trou, donc cap sur la défense

A force de dire que l'économie américaine tient bon et que les choses devraient bien se passer, on en oublie presque la situation en Europe. Bank Of America signale que ses modèles rangent toujours le vieux continent en phase récession quand il s'agit de déterminer le cycle de style. Coté actifs, cela revient à privilégier la haute qualité, le faible risque, les grandes capitalisations par rapport aux petites et la valeur plutôt que la croissance. "Pas un seul pays d'Europe développée ne note d'expansion dans ses enquêtes sur les entreprises manufacturières, et 45% des investisseurs européens pensent que les perspectives de bénéfices se détérioreront au cours des 12 prochains mois dans la région", note la banque. J'ignore si elle a raison, mais c'est l'occasion de montrer ce graphique théorique de positionnement en fonction des phases du cycle en Europe :

