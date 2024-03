FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fabrication et la distribution de verres flottants et de verres automobiles. Le portefeuille de produits de la société se compose de verres automobiles, tels que les verres de revêtement et autres, qui sont utilisés dans les voitures particulières, les bus, les limousines et autres, et de verres flottants. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et étrangers.