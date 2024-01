GATX Corporation est un loueur mondial de wagons, possédant des flottes en Amérique du Nord, en Europe et en Inde. La société possède des portefeuilles de location de moteurs d'avion de rechange dans le monde. La société opère à travers trois secteurs d'activité : Rail North America, Rail International et Portfolio Management. Rail North America fournit principalement un service de location de wagons en vertu duquel elle entretient les wagons, paie les taxes ad valorem et les assurances et fournit d'autres services auxiliaires. Le segment Rail International opère en Europe (GATX Rail Europe ou GRE), en Inde (Rail India) et en Russie (Rail Russia). GRE loue principalement des wagons à des clients dans toute l'Europe. Le segment Gestion de portefeuille se compose de la participation de la société dans un groupe de coentreprises avec Rolls-Royce plc qui loue des moteurs de rechange d'avions et de GATX Engine Leasing (GEL), son entreprise de location de moteurs de rechange d'avions en propriété exclusive. Ses clients ferroviaires opèrent principalement dans les secteurs du pétrole, de la chimie, de l'alimentation/agriculture et du transport.

Secteur Services financiers aux entreprises