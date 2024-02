GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), pionnier des mobilités propres et intelligentes, annonce avoir reçu une promesse unilatérale de la part de MACNICA pour l'acquisition de l'ensemble des titres et créances de GAUSSIN dans leur co-entreprise GAMA (Gaussin-Macnica-Mobility), dont l'activité est dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises.

GAMA est née de la reprise des actifs de la société Navya en avril 2023 (cf. CP du 18 avril 2023). Cette co-entreprise est détenue par GAUSSIN à 51% et MACNICA à 49%.

GAMA est une entreprise française spécialisée dans les systèmes de mobilités autonomes pour le transport de personnes et de marchandises. Son siège est à Villeurbanne et la société emploie 135 salariés en France.

Les instances représentatives du personnel compétentes seront consultées sur ce projet. L'opération de rachat serait effective fin avril/début mai 2024, sous réserve de la finalisation des démarches organisationnelles et opérationnelles par les deux entreprises, et de sa validation par l'ensemble des autorités et instances compétentes.

Une opération conforme à la stratégie de GAUSSIN

Ce projet de cession s'inscrit directement dans le recentrage stratégique du Groupe GAUSSIN autour de ses activités les plus rentables, à savoir les véhicules électriques « off-road » ATM® (logistique), APM® (portuaire) et TSP (sous-terrain). La vente de ce bloc majoritaire dans GAMA permettra également au Groupe GAUSSIN de renforcer ses flux de trésorerie tout en maîtrisant sa base de coûts opérationnels et frais de R&D.

Une volonté de poursuivre la coopération avec GAMA pour la conduite autonome « off-road »

La conduite autonome pour l'activité « off-road » reste quant à elle un axe de développement majeur pour l'entreprise GAUSSIN.

Depuis 2013, Gaussin développe en interne ses propres systèmes de conduite autonome qui permettent des opérations entièrement autonomes dans un trafic mixte au sein de zones fermées. GAUSSIN a ainsi pu déployer ses véhicules électriques à conduite autonome sur le port de Singapour dès 2019.

L'accord entre les deux entreprises fait état d'une coopération envisageable sur le développement du véhicule autonome off-road. A l'issue de l'opération projetée, les deux entreprises définiront le rôle de chacune. GAUSSIN conserve son savoir-faire sur l'automatisation et la sécurisation des plateformes de ses véhicules logistiques et portuaires et pourrait confier à GAMA le développement du logiciel et des outils de gestion de la conduite autonome des véhicules GAUSSIN.

Jean-Claude BAILLY, ancien vice-président de GAUSSIN, reste à la tête de GAMA.

