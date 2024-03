GDS Holdings Ltd est un développeur et un opérateur de centres de données en Chine. La société est engagée dans la conception, la construction et l'exploitation de centres de données. Elle opère en tant qu'opérateur et neutre vis-à-vis des nuages, ce qui permet à ses clients de se connecter à tous les opérateurs de télécommunications de la République populaire de Chine, et d'accéder à un certain nombre de fournisseurs de services de nuages de la République populaire de Chine, qu'elle héberge dans ses installations. La société compte environ 370 clients, parmi lesquels des sociétés Internet, des institutions financières, des fournisseurs de services de télécommunications et de technologies de l'information (TI), ainsi que des entreprises privées et des multinationales nationales. Elle dessert une communauté d'environ 160 institutions financières de la République populaire de Chine et étrangères dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs, du courtage, du paiement numérique et de l'information financière. La société exploite ses centres de données à Shanghai, Pékin, Shenzhen, Guangzhou et Chengdu.

Secteur Services et conseils en informatique