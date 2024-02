GECINA : Invest Securities rehausse sa cible

Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Gecina avec un objectif de cours rehaussé de 108 à 111 euros, après une publication la semaine dernière d'où est ressortie une hausse 'très satisfaisante' du RNR par action 2023 de +8,2% (à 6,01 euros).



Si la baisse de l'ANR NTA devrait selon lui se poursuivre d'ici la fin de l'exercice en cours, le bureau d'études juge la capacité de distribution 'intacte dans un contexte de forte visibilité sur les frais financiers à cinq ans et d'une excellente situation bilancielle'.



'La guidance de RNR 2024 crédible (entre 6,35 et 6,40 euros) devrait enfin permettre à la foncière de faire progresser son dividende cette année (5,50 euros selon nos estimations) et de manière régulière à moyen terme', ajoute l'analyste.



