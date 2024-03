GECINA : Goldman Sachs relève sa recommandation à l'achat

Le 25 mars 2024

Goldman Sachs a relevé lundi sa recommandation sur Gecina de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours ramené à 112 euros contre 114,6 euros précédemment, soit un potentiel de hausse de 20%.



Dans une étude consacrée aux valeurs européennes de l'immobilier, l'analyste estime que la récente sous-performance de l'action crée, de son point de vue, une opportunité d'achat pour les investisseurs.



Malgré de solides résultats annuels 2023, le titre pâtit, selon lui, de l'aversion du marché pour le secteur de l'immobilier de bureaux, indépendamment de la qualité des fondamentaux de l'entreprise.



Pourtant, fait valoir Goldman Sachs, le cours actuel offre un point d'entrée intéressant sur une société affichant de bonnes performances au sein d'un marché de l'immobilier de bureau très tendu dans le centre de Paris.



Le bureau d'études indique prévoir une croissance moyenne annuelle de son bénéfice par action (BPA) de 8% sur la période 2023-2026.



