GECINA : HSBC dégrade son conseil, passe à 'conserver'

Le 18 mars 2024

HSBC a annoncé lundi avoir ramené sa recommandation sur le titre Gecina de 'achat' à 'conserver' dans le cadre d'une étude consacrée aux foncières françaises.



S'il salue la volonté de la société de gestion immobilière française de se focaliser sur ses actifs les plus prometteurs, la qualité de son portefeuille et la promesse d'une croissance de 6% de son bénéfice par action (BPA) cette année, le broker la juge aussi moins exposée à une potentielle baisse des taux d'intérêt, un facteur qu'il considère comme le principal catalyseur à même de porter le secteur.



Le courtier met également en avant une valorisation moins bon marqué vis-à-vis de celle de son concurrent Covivio.



