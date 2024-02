Gen Digital Inc. (ex NortonLifeLock Inc.) est le leader mondial de la sécurité Internet. Le groupe développe et commercialise des logiciels destinés à la protection contre les intrusions, à la sécurisation des informations et des données, à la gestion de la performance des applications, du stockage et des serveurs, à la gestion et au stockage des données, au filtrage des accès, à l'analyse des vulnérabilités, etc. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - solutions de sécurité et de protection antivirus pour particuliers (50,7%) : Norton 360 Security, Norton Security, Norton Secure VPN, Avira Security, Avast, etc. ; - solutions de protection de l'identité et de l'information (49,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (70,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (18,1%) et Asie-Pacifique (11,7%).

Secteur Logiciels