Assicurazioni Generali S.p.A. est le 1er groupe d'assurance italien. Les primes acquises brutes par activité se répartissent comme suit : - assurance vie (64,3%) ; - assurance non-vie (35,7%) : assurances automobile, commerciale et industrielle, personnelle (notamment incendie et habitation), accident et santé. Le groupe développe également des activités de gestion d'actifs (618 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2022), de banque (Banca Generali) et d'immobilier.

Secteur Assurance vie et santé