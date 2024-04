Le plan à cinq piliers devrait permettre de faire croître le cours de l’action de Gildan à plus de 60 $ US d’ici la fin de 2025 et à plus de 100 $ US au cours des cinq prochaines années Les candidats hautement qualifiés comprennent des administrateurs qui possèdent une vaste expérience en matière de finances et de gouvernance, de même qu’une expérience pertinente au sein de l’industrie du vêtement à l’échelle mondiale, en plus de solides antécédents en matière de création de valeur et d’une expertise en matière de planification de la relève efficace L’expérience en tant que président et ancien chef de la direction de United Rentals, Inc. de Michael Kneeland, candidat à la présidence du conseil, comprend la supervision d’une transition réussie au sein de la direction et la création de valeur pour les actionnaires de plus de 44 milliards de dollars américains au cours de son mandat Glenn Chamandy, candidat au poste de chef de la direction, a multiplié de presque cent fois le rendement global pour les actionnaires de Gildan au cours de son mandat et possède une connaissance inégalée du modèle d’affaires à faible coût intégré verticalement de la Société, en plus de bénéficier du soutien des actionnaires publics qui représentent plus de 35 % des actions ordinaires de Gildan Visitez le site Web www.SuperchargeGildan.com pour télécharger une copie du plan d’exploitation, vous inscrire à la liste de diffusion des mises à jour importantes relatives à la campagne et obtenir des informations sur la façon de soutenir les candidats de Browning West à l’assemblée annuelle du 28 mai prochain

Browning West, LP (avec les membres de son groupe, « Browning West » ou « nous »), actionnaire de longue date de Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (NYSE : GIL) (TSX : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») qui détient en propriété véritable environ 5,0 % des actions de la Société en circulation, a annoncé aujourd’hui que ses candidats aux postes d’administrateur avaient publié une présentation qui expose en détail leur plan à cinq piliers visant à faire croître le cours de l’action de Gildan à plus de 60 $ US d’ici la fin de 2025 et à plus de 100 $ US au cours des cinq prochaines années. Les candidats de Browning West publient leur plan d’exploitation maintenant afin que les actionnaires puissent comprendre les perspectives solides de la Société en tant qu’entité autonome sous le leadership de nos candidats par rapport à un résultat qui est susceptible de sous-évaluer la Société dans le cadre du processus de vente réactionnaire du conseil d’administration actuel.

À titre de rappel, Browning West cherche à faire élire huit candidats indépendants et hautement qualifiés à titre d’administrateurs au sein du conseil d’administration de Gildan à l’assemblée annuelle des actionnaires du 28 mai 2024. Les candidats aux postes d’administrateur de Browning West possèdent de solides antécédents en matière de création de valeur, une expertise en matière de planification de la relève efficace, une expérience pertinente au sein du secteur et en matière de gouvernance, ainsi que des antécédents reconnus en matière de gestion et d’exercice au sein de conseils d’administration au Canada et aux États‑Unis.

Les actionnaires sont priés de visiter le site Web www.SuperchargeGildan.com pour télécharger une copie du plan d’exploitation et pour s’inscrire à la liste de diffusion des mises à jour importantes relatives à la campagne. Vous pouvez consulter une copie de la circulaire d’information ainsi que d’autres documents pertinents de Browning West sur le site SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca.

Mise en garde relative à l’information prospective

Certains renseignements figurant dans le présent communiqué pourraient constituer de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs se distinguent habituellement par des termes de nature prospective, tels que des verbes conjugués au futur ou au conditionnel ou des mots tels que « perspective », « objectif », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « croire », « projets », « continuer » ou d’autres expressions semblables qui suggèrent une issue ou un événement futur. Le présent communiqué renferme de l’information prospective qui porte notamment sur des déclarations de Browning West quant à la façon dont elle prévoit (i) exercer ses droits prévus par la loi à titre d’actionnaire de la Société et (ii) apporter des modifications à la composition du conseil et de l’équipe de direction de la Société.

Bien que Browning West estime que les attentes indiquées dans l’information prospective soient raisonnables, rien ne garantit que de telles attentes se révèleront exactes. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des impondérables qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les développements réels diffèrent considérablement de ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs, notamment (i) le risque que la Société utilise des tactiques pour bloquer les droits dont dispose Browning West en tant qu’actionnaire et (ii) le risque que les mesures proposées et que les modifications demandées par Browning West ne soient pas instaurées pour quelque raison que ce soit. Sauf dans la mesure où la loi l’exige, Browning West n’a pas l’intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

Olshan Frome Wolosky LLP agit en qualité de conseiller juridique, Goodmans LLP agit en qualité de conseiller juridique canadien et IMK agit en qualité de conseiller juridique québécois. Longacre Square Partners agit en qualité de conseiller stratégique et RP Pélican agit en qualité de conseiller en relations publiques. Carson Proxy agit en qualité de conseiller en matière de procuration.

À propos de Browning West, LP

Browning West est une société d’investissement indépendante établie à Los Angeles, en Californie. Elle mise sur une approche fondamentale ciblée et à long terme et concentre ses investissements principalement en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest.

Browning West cherche à investir dans un nombre restreint d’entreprises de grande qualité et à conserver ces participations pendant de nombreuses années. Soutenue par un groupe de fondations de renom, d’entreprises familiales et de fonds de dotation universitaires trié sur le volet, Browning West possède des assises financières uniques qui lui permettent de se concentrer sur la création de valeur à long terme au sein de son portefeuille de sociétés.

