Glenmark Pharmaceuticals Limited est une société pharmaceutique internationale basée en Inde. La société se concentre sur la mise en place d'une activité de formulation mondiale avec des marques, des génériques et des segments en vente libre dans les domaines thérapeutiques de la dermatologie, des voies respiratoires et de l'oncologie. La société est également présente au niveau régional ou national dans d'autres domaines thérapeutiques tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les contraceptifs oraux. Son portefeuille de produits comprend des produits topiques, des liquides, des inhalateurs-doseurs/DPI, des produits injectables complexes et des produits biologiques, ainsi que des solides oraux. La société dispose d'une version bioéquivalente de l'inhalateur de poudre sèche de bromure de tiotropium (DPI) sous la marque Tiogiva au Royaume-Uni et Tavulus en Espagne, pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Ryaltris, le premier produit de spécialité de marque de la société au niveau mondial, est un spray nasal combiné à dose fixe qui associe un antihistaminique (l'olopatadine) à un stéroïde (le furoate de mométasone) pour le traitement de la rhinite allergique.

