GMO Payment Gateway, Inc. est une société basée au Japon dont l'activité principale consiste à fournir des services d'agence de paiement, des services financiers et des services d'activation de paiement. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le secteur des agences de paiement est engagé dans la fourniture de services d'agence de paiement en ligne et en continu et de services d'agence de paiement en face à face. Le secteur des services financiers est engagé dans la fourniture de services de paiement, de transfert de fonds et d'autres services financiers, dans la fourniture de prêts transactionnels pour financer des fonds de croissance, ainsi que dans la fourniture de services de paiement anticipé pour améliorer la trésorerie des magasins membres. Le segment Activation du paiement est engagé dans la fourniture de services de paiement mobile, d'authentification, de notification et d'autres services, ainsi que dans la fourniture de services d'aide au recouvrement des clients pour améliorer les ventes des magasins membres.