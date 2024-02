GrafTech International Ltd. est un fabricant de produits d'électrodes en graphite essentiels à la production d'acier pour fours à arc électrique (FAE) et d'autres métaux ferreux et non ferreux. La société opère à travers un seul segment : Matériaux industriels, qui comprend deux catégories de produits, les électrodes de graphite et les produits de coke aiguille de pétrole. Les électrodes de graphite sont un produit industriel consommable utilisé principalement dans la production d'acier EAF. Le coke de pétrole en aiguille est une forme cristalline de carbone dérivée du pétrole décanté, qui est une matière première utilisée dans la production d'électrodes en graphite. Elle possède des installations de fabrication d'électrodes en graphite à Calais, en France, à Pamplona, en Espagne, à Monterrey, au Mexique et à St. Mary's, en Pennsylvanie. Ses clients comprennent des producteurs d'acier et d'autres producteurs de métaux ferreux et non ferreux en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), ainsi qu'en Amérique et en Asie-Pacifique (APAC), qui vendent des produits aux industries de l'automobile, de la construction, de l'électroménager et du transport.

Secteur Equipements et composants électriques