Gray Television, Inc. et les Pelicans ont annoncé conjointement qu'ils avaient conclu un nouvel accord innovant sur les droits sportifs qui rendra dix des matchs des Pelicans pendant la saison 2023-24 de la NBA disponibles pour les fans sur les principales stations de télévision locales desservant des audiences à travers la Louisiane, le Mississippi et l'Alabama. Le premier match programmé est le vendredi 12 janvier 2024, alors que les Pelicans affronteront les Denver Nuggets à 20 heures. Le nouvel accord de distribution avec Gray mettra les matchs des Pelicans à la disposition de plus de trois millions de foyers dans trois États.

Les matchs en direct sur le marché de la Nouvelle-Orléans seront disponibles sur WVUE-TV FOX 8 et sur bounce grâce à ses diffusions gratuites en direct et à sa distribution sur tous les principaux systèmes de télévision payante par câble et par satellite, notamment COX, Spectrum, Comcast, DirecTV et Dish Network. En outre, Gray diffusera ces matchs en simultané sur les chaînes de télévision de Louisiane à Baton Rouge, Shreveport, Lake Charles, Monroe et Alexandria. Les matchs seront également diffusés en simultané sur les chaînes du Mississippi à Biloxi, Jackson, Hattiesburg et Meridian, ainsi qu'à Mobile, en Alabama.

À la suite de l'annonce faite aujourd'hui, Gray cherchera à conclure des accords de distribution pour ces matchs des Pelicans avec des stations de télévision situées sur d'autres marchés de Louisiane et du Mississippi et appartenant à d'autres radiodiffuseurs.