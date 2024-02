Gray Television, Inc. est une société multimédia qui possède des stations de télévision locales et des actifs numériques aux États-Unis. La société opère à travers deux segments : la diffusion et les sociétés de production. Le segment de la diffusion exploite des stations de télévision sur des marchés locaux aux États-Unis. Le segment des sociétés de production comprend la production de contenu télévisuel et événementiel. Elle dessert environ 113 marchés de télévision aux États-Unis. Son portefeuille comprend environ 79 marchés avec la station de télévision la mieux classée et 101 marchés avec la première et/ou la deuxième station de télévision la mieux classée. Elle possède également les sociétés de programmes vidéo Raycom Sports, Tupelo Media Group, PowerNation Studios, ainsi que les studios de production Assembly Atlanta et Third Rail Studios. Ses affiliations aux réseaux comprennent les quatre grands réseaux et de nombreux réseaux plus petits. Ses stations fournissent également du contenu par le biais de plateformes numériques, notamment un site Web local de la station et une ou plusieurs applications numériques.

Secteur Diffusion