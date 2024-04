Grenke AG, anciennement Grenkeleasing AG, est une société de crédit-bail basée en Allemagne. La société divise ses activités en trois secteurs d'activité : Leasing, Banque et Affacturage. Le secteur du crédit-bail fournit des financements aux offres de crédit-bail commercial, de location, d'assurance, de service et de maintenance, ainsi qu'à la cession d'équipements usagés. Le secteur bancaire comprend les activités de la Grenke Bank AG, qui est un partenaire financier en particulier pour les petites et moyennes entreprises, en plus de la fourniture de financement dans le contexte de la création d'entreprises, ainsi que des dépôts à terme avec un accent particulier sur les clients allemands. Le secteur de l'affacturage comprend les activités de Grenkefactoring GmbH, qui offre des services d'affacturage traditionnels, en se concentrant sur l'affacturage de petits montants en Allemagne. La société opère par le biais de diverses filiales, succursales et franchises à travers l'Europe.

Secteur Services financiers aux entreprises