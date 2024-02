Griffon Corporation est une société de gestion et de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales. La société opère à travers deux segments : Produits grand public et professionnels (CPP) et Produits pour la maison et le bâtiment (HBP). Le segment CPP fabrique des outils grand public et professionnels de marque, des ventilateurs résidentiels, industriels et commerciaux, des produits de rangement et d'organisation pour la maison, ainsi que des produits qui améliorent le style de vie à l'intérieur et à l'extérieur. Son portefeuille de marques pour les outils à long manche, la décoration extérieure et les produits d'aménagement paysager comprend AMES, True Temper, Garant, Harper, UnionTools, Westmix, Cyclone, Southern Patio, Northcote Pottery, Nylex, Hills, Kelkay, Tuscan Path, La Hacienda, Kelso, Dynamic Design, Apta et Quatro Design. Le segment HBP exerce ses activités par l'intermédiaire de Clopay, qui est un fabricant et un distributeur de portes de garage et de portes d'acier roulantes en Amérique du Nord. Ses portes de garage et ses portes métalliques roulantes sont vendues sous les marques Clopay, Ideal, Holmes, Cornell et Cookson.

Secteur Fournitures de construction et installation