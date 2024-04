CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 RECORD : 65,0 M€

MARGE D'EBITDA : 4,8%, EN LIGNE AVEC L'OBJECTIF

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SAINE

Le Groupe Airwell (Euronext Growth, ALAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, publie ses résultats annuels clos au 31 décembre 2023. Les comptes, arrêtés par le Conseil d'administration du 17 avril 2024, sont audités et les rapports sont en cours d'émission. Groupe Airwell délivre sur cet exercice 2023 d'excellents résultats avec un chiffre d'affaires record de 65,0 M€, en progression de +17% et une marge d'EBITDA de 4,8%, globalement en ligne avec l'objectif annoncé[1]. La situation financière reste saine et solide.

Normes françaises

(en M€) – non auditées 2022 2023 Variation (%) Chiffre d'affaires 55,7 65,0 +16,7% EBITDA[2] 1,8 3,1 +71,4% Marge d'EBITDA 3,3% 4,8% +1,5 points EBIT[3] 1,5 2,2 +50,9% Résultat net 1,0 1,4 +37,2%

Laurent Roegel, CEO d'Airwell déclare : « Nos résultats annuels 2023 sont en forte progression et conformes à nos attentes. Cette performance récompense le travail remarquable de nos équipes et conforte notre positionnement d'acteur engagé au cœur des enjeux de rénovation énergétique avec des solutions parfaitement adaptées à nos marchés. Pour 2024, malgré un contexte de marché moins favorable, nous anticipons une croissance à deux chiffres de notre chiffre d'affaires, avec un second semestre nettement meilleur que le premier. Nous allons également poursuivre nos investissements, notamment sur Airwell Industrie pour renforcer notre offre de produits en propre et poursuivre notre trajectoire qui vise à faire d'Airwell un acteur européen de référence dans les prochaines années. »

Très forte progression des indicateurs de performance opérationnelle

Au terme de cet exercice 2023, le Groupe Airwell a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 65,0 M€, en forte hausse de +16,7% par rapport à 2022. Cette progression a été portée par une très bonne dynamique du marché résidentiel, avec une demande soutenue des ventes de PAC air/eau, en particulier en France qui a représenté le 1er marché du Groupe en 2023.

La marge brute s'élève à 21,3 M€, en forte hausse de +22,8% par rapport à l'exercice précédent. Elle s'établit à 32,7 %, contre 31,1% l'an dernier, en progression de +1,6 points grâce au mix géographique (contribution plus importante de la France).

Les charges opérationnelles courantes restent globalement bien maîtrisées et s'élèvent à 18,0 M€ contre 15,4 M€ l'an dernier (+16,8%). Les coûts d'approvisionnements et de distribution retrouvent des niveaux plus normatifs (3,0 M€ contre 3,9 M€ l'an dernier) compensant la hausse des coûts marketings/R&D et commerciaux en lien avec la croissance d'activité de l'année.

L'EBITDA[4] s'élève à 3,1 M€ (contre 1,8 M€ en 2022), en très forte progression de +71,4%. Le taux de marge d'EBITDA ressort à 4,8 %, globalement en ligne avec l'objectif de 5% annoncé[5]. Il intègre un impact comptable après audit sur les variations de stocks de 0,2 M€ venant d'Aiwell Industrie, reclassé en écarts d'acquisition. Hors cet effet comptable sans impact cash, la marge d'EBITDA aurait été de 5,1%.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, l'EBIT[6] ressort à 2,2 M€, contre 1,5 M€ au 1er semestre 2022, soit une hausse de +50,9%.

Le résultat financier s'élève à (0,9) M€ (contre (0,4) M€ l'an dernier), intégrant les intérêts financiers liés à l'emprunt obligataire de 5,0 M€ réalisé en janvier 2023 (auprès du fonds Delta AM).

Après prise en compte d'un produit d'impôt (0,2 M€) le résultat net part du Groupe s'élève à 1,4 M€ (contre 1,0 M€ en 2022), en progression de +37,2%.

Une structure financière saine

Au 31 décembre 2023, les capitaux propres d'Airwell s'élèvent à 10,7 M€ contre 3,9 M€ au 31 décembre 2022, renforcés notamment par l'augmentation de capital réalisée en juin dernier d'un montant de 6,1 M€ bruts (lors du transfert sur le compartiment Euronext Growth).

La marge brute d'autofinancement s'élève à 2,2 M€, en très forte croissance de +77,2% par rapport au 31 décembre 2022.

Les cash-flows générés par l'exploitation ressortent à (6,1) M€ au 31 décembre 2023, contre 0,9 M€ au 31 décembre 2022, incluant un accroissement ponctuel du BFR de (8,3) M€ qui s'explique par une variation sur les stocks de produits finis de 2,8 M€ (dont 0,5 M€ Airwell Industrie) et une baisse ponctuelle du poste fournisseur (paiements anticipés accordés de façon exceptionnelle à certains fournisseurs).

Les flux générés par les investissements s'élèvent à (1,6) M€. Ils correspondant essentiellement aux investissements en R&D, notamment liés à l'application Air Home, à l'agencement et dépenses informatiques pour les locaux du siège social et le nouveau showroom en Guadeloupe, à comparer à 0,4 M€ au 31 décembre 2022 (qui tenait compte d'un produit exceptionnel de cession de la marque Johnson).

Les flux de financements s'élèvent à 9,2 M€ (contre (1,1) M€ au 31 décembre 2022) et intègrent l'augmentation de capital (6,1 M€ bruts) et l'emprunt obligataire de 5,0 M€, et un remboursement d'emprunt bancaire de 1,3 M€ sur la période.

Les dettes financières brutes s'élèvent à 7,6 M€ (contre 3,8 M€ au 31 décembre 2022). L'endettement net reste parfaitement maîtrisé à 4,2 M€ au 31 décembre 2023, soit un taux d'endettement net[7] de 39%.

Croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires en 2024 et poursuite des investissements

Dans un marché global de la pompe à chaleur moins bien orienté en raison de la crise de la construction neuve, le groupe Airwell entend continuer à surperformer grâce à son positionnement sur le segment de la rénovation globale et ses offres différenciantes.

Le Groupe vise une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires annuel 2024 par rapport à 2023 tirée par la dynamique de la France.

La croissance ne sera toutefois pas linéaire sur l'exercice. Après un premier trimestre en recul de 15% en raison d'une base de comparaison particulièrement élevée et d'un retard des ventes à l'export, lié aux ajustements de stocks chez des distributeurs et à l'allongement des délais de transports maritimes internationaux, la tendance s'améliorera ensuite progressivement sur les prochains trimestres, avec une nette accélération attendue au second semestre.

Airwell s'appuiera notamment sur une solide dynamique commerciale en France, soutenue par la montée en puissance de la force commerciale, la contribution d'Airwell Industrie et le lancement des nouvelles offres, dont une solution servicielle pour la maison intelligente et connectée (« Ma Maison Hybride »), et une offre de financement de la rénovation énergétique pour le secteur résidentiel.

En parallèle, le Groupe maintiendra cette année un niveau d'investissements soutenu (de l'ordre de 2,5 à 3 M€) notamment sur Airwell Industrie pour préparer de nouvelles offres et être un acteur des grands enjeux du « Made in France ».

Enfin, groupe Airwell rappelle son ambition d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 M€ en 2025 avec une marge d'EBITDA supérieure à 5%.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024, le 14 mai 2024

À propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. Le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte plus de 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris

Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com

Contacts

GROUPE AIRWELL



PDG

Laurent ROEGEL

investisseurs@airwell.com ATOUT CAPITAL



Rodolphe OSSOLA

Listing Sponsor

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86 ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION



Communication Financière

Anne-Pauline PETUREAUX

apetureaux@actus.fr

01 53 67 36 72 Relations Presse

Manon Clairet

mclairet@actus.fr

01 53 67 36 73

[1] Cf communiqué du 6 février 2024

[2] EBITDA = Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et dépréciation des écarts d'acquisition

[3] Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et provisions et avant goodwill

[4] EBITDA = Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et dépréciation des écarts d'acquisition

[5] Cf communiqué du 6 février 2024

[6] EBIT : résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et provisions et avant goodwill

[7] (Endettement financier – trésorerie disponible) / capitaux propres

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mm6bYJaZlpqclm9rk5dqbWlrb2eUxpbKmpSZxGGalJuWb2yVx2phmZ3IZnFmlm5q

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/85194-airwell_cp_ra2023_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews