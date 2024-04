Hanwha Solutions Corp, anciennement Hanwha Chemical Corp, est une entreprise basée en Corée qui se consacre principalement à la fabrication et à la vente de modules et de cellules solaires. La société exerce ses activités dans cinq secteurs. Le segment solaire est principalement engagé dans la fabrication et la vente de modules et de cellules solaires. Le segment des matières premières est engagé dans la production et la fourniture de polyéthylène basse densité (LDPE), de sodas caustiques et de chlorures de polyvinyle (PVC). Le segment de la transformation est engagé dans la fabrication et la vente de produits tels que les pièces automobiles, les matériaux industriels, les matériaux électroniques et les matériaux solaires. Le secteur de la distribution exploite des commerces de détail de vêtements, d'articles divers, de produits alimentaires et de boissons par l'intermédiaire de grands magasins. Le secteur Autres est engagé dans le développement de l'immobilier, l'importation et la vente de produits pétrochimiques, la production et la vente de composants automobiles et autres.