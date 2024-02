Harmony Energy Income Trust est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La société investit dans des projets de stockage d'énergie et de production d'énergie renouvelable à l'échelle commerciale, en se concentrant initialement sur un portefeuille diversifié de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) situés en Grande-Bretagne. L'objectif d'investissement de la Société est de fournir un niveau de revenu attractif et durable, avec un potentiel de croissance du capital, en investissant dans des projets de stockage d'énergie et de production d'énergie renouvelable à l'échelle commerciale, en se concentrant initialement sur un portefeuille diversifié de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) situés en Grande-Bretagne. La société peut investir dans des projets opérationnels, en cours de construction ou prêts à démarrer, et peut également fournir un financement de développement à des projets en cours. Elle possède le projet Bumpers d'une capacité de 99 mégawatts (MW)/198 mégawattheures (MWh), situé dans le Buckinghamshire. Elle possède également trois projets de pipeline prêts à démarrer, d'une capacité de 181,9 MW/363,8 MWh. Son portefeuille comprend neuf projets BESS.